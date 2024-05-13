Украинский город может стать местом первого великого сражения во время нового наступления России: что известно

Битва за Волчанск в Харьковской области может быть первым большим боем нового наступления РФ на севере. Украинские военные готовы к любому развитию событий, боевые части уже находятся в Волчанске . Об этом информирует Forbes .

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

"Пока еще слишком рано говорить наверняка, есть ли атаки России через российско-украинскую границу к северу от Харькова первой атакой реального наступления или уловкой, призванной отвлечь украинские силы от полей боевых действий на востоке. Для жителей Волчанска это отличие может не иметь значения. Их дом — снова поле битвы", — отмечают в публикации.

Как отмечают журналисты, россияне находят пробелы на линии украинских позиций, которые могут быть на территории Волчанска и вокруг него. Захватчики скапливаются на секторе с выгодной географией.

"В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге россиян. Река на пути к Волчанску позволяет противнику сохранить силы", — пишет издание.

В Forbes отмечают, что бомбардировка города российской армией может показывать их намерения усилить наземное наступление на Волчанск и является "прелюдией" к большей атаке.

"Если российская кампания на север — это обман, то, вероятно, целью является перетащить — с востока на север — украинские бригады, защищающие города на поле битв, такие как Времен Яр. Если поход будет настоящим наступательным, то в ближайшие дни на Волчанск могут наступать целые полки", — отмечено в публикации.

Журналисты издания отмечают, что дилемма для Украины в том, что ложные маневры захватчиков могут превратиться в наступление без предупреждения. Поэтому ВСУ не идут на риск. Подразделения нескольких бригад, в том числе 59-й отдельной и 93-й десантно-штурмовой бригады, уже находятся в городе или подходят к нему.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о планах врага и сообщил, что происходит на Харьковщине