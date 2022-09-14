Украинский фермер жалуется на ВСУ, у него забрали трофейный танк (ВИДЕО)

Когда украинская армия перешла в контрнаступление, россияне начали бежать с оккупированных территорий, оставляя тяжелую технику. Этой ситуацией пытался воспользоваться украинский фермер, помогавший буксировать танки на военные базы. Он думал, что мог бы оставить себе одну единицу техники, но ответ украинских солдат его удивил.

Украинский фермер жалуется на ВСУ. Фото из открытых источников

Украинский фермер рассказал, что в городке Тростянец, Сумской области, россияне бежали и оставили большое количество военной техники, среди которых было около 80 танков.

Украинец поделился своими приключениями, он заявил, что хоть не очень умный, но смог завести танк, ведь машина, все равно остается машиной. А также сказал, что к счастью техника не стреляла. Один из танков он хотел себе забрать, но не удалось, 93-я бригада его конфисковала. В конце видео фермер угрожает ВСУ.

Я им вспомню! – говорит фермер.

Посмотреть ролик, как украинский фермер жалуется на забранный у него танк можно просмотреть ниже:

Интересно, что за каждую военную технику доставленную в украинские войска можно получить компенсацию и определенный набор продуктов питания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский бизнесмен вербует узников для войны в Украине. Евгений Пригожин из ППК "Вагнер" выступил перед осужденными гражданами РФ и рассказал, что они будут амнистированы после боев в Украине.

Также, издание "Комментарии" публиковало видео , где российские танкисты выпрыгивают из своей техники на ходу. Они увидели одного украинского воина. В конце видео их танк врезался в дерево.





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