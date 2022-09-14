Украинский фермер жалуется на ВСУ, у него забрали трофейный танк (ВИДЕО)

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Slava Kot
Когда украинская армия перешла в контрнаступление, россияне начали бежать с оккупированных территорий, оставляя тяжелую технику. Этой ситуацией пытался воспользоваться украинский фермер, помогавший буксировать танки на военные базы. Он думал, что мог бы оставить себе одну единицу техники, но ответ украинских солдат его удивил.
Украинский фермер жалуется на ВСУ. Фото из открытых источников
Украинский фермер рассказал, что в городке Тростянец, Сумской области, россияне бежали и оставили большое количество военной техники, среди которых было около 80 танков.
Украинец поделился своими приключениями, он заявил, что хоть не очень умный, но смог завести танк, ведь машина, все равно остается машиной. А также сказал, что к счастью техника не стреляла. Один из танков он хотел себе забрать, но не удалось, 93-я бригада его конфисковала. В конце видео фермер угрожает ВСУ.
Посмотреть ролик, как украинский фермер жалуется на забранный у него танк можно просмотреть ниже:
Интересно, что за каждую военную технику доставленную в украинские войска можно получить компенсацию и определенный набор продуктов питания.
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