Украинский дипломат в ООН ответил на пропаганду Лаврова о падении Ил-76 и Буче

Глава российского МИДа Сергей Лавров озвучил возмутительное заявление о падении Ил-76 и Украине, сравнивая этот случай с военными преступлениями захватчиков в Буче, которые называет "инсценированием".

Сергей Кислица (фото из открытых источников)

Это заявление Лавров обнародовал на пресс-конференции в ООН. На нее ответил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В частности, глава МИД России принялся утверждать, что в Украине знали о присутствии военнопленных на упавшем накануне на территории Белгородской области самолете Ил-76. Замечаем, что Украина пока не подтверждала, что пленники были в этом самолете. Сергей Лавров еще обвиняет Украину в сбитии Ил-76

"Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче (военных преступлений РФ – ред.) были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить", – изложил глава российского МИД лживые утверждения российских пропагандистов.

Лавров еще придумывает, что "украинская сторона начала заметать под ковер все последствия после того, как стало известно", что на борту Ил-76 вроде бы были украинские военнопленные. Он подытожил, что "они не могли не знать об этом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР рассказали новые детали об авиакатастрофе самолета Ил-76 . Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться высшие военные и политические представители РФ. Однако ФСБ упразднила их полет и предложили другой транспорт.

Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что российские спецслужбы отменили полет на уничтоженном самолете Ил-76 для российской военной и политической элиты. Несмотря на это, имена должностных лиц, которые не сели в самолет, выяснены и будут предоставлены международному расследованию.

