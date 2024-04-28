Украинский дипломат рассказал, чем закончится война в Украине

Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Россия и дальше будет давить на украинских партнеров "мирными переговорами". Однако, по его словам, война в Украине может длиться десятилетиями и завершится без соглашений.



Валерий Чалый о том, как может окончиться война в Украине. Фото из открытых источников

Валерий Чалый в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Россия сейчас, как и в 2022 году, пытается подорвать внутреннюю ситуацию в Украине, когда сама сталкивается с проблемами в стране.

"Ничего не изменилось со времен переговоров в Стамбуле в 2022 году, в начале вторжения. Впрочем, мне кажется, что Россия чувствует то, что мы не видим. У них действительно есть серьезные проблемы, и они начинают тестировать ситуацию на счет возможных переговоров и договоренностей", – говорит Чалый.

Украинский дипломат отмечает, что идеи "мирных переговоров" могут стать одним из способов дестабилизации ситуации в Украине, которыми пользуется Россия. Чалый отмечает, что война в Украине может завершиться не мирными переговорами, а результатом в поле боя.

"Я думаю, что все, о чем можно было с Россией говорить и договариваться, можно забыть. Россия понимает только силовые методы. Вероятно, Россия и дальше будет говорить о переговорах по давлению партнеров на Украину. Однако я считаю, что эта война никакими соглашениями не закончится. Этот этап многолетней российско-украинской войны, которая может длиться десятилетиями, закончится без соглашений. Она может закончиться тем, что будет зафиксировано на поле боя", — подытожил Валерий Чалый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, готов ли вести мирные переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали об исследовании, которое указало на минимальные условия украинцев по мирным переговорам с Россией.