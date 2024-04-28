Украинский дипломат рассказал, чем закончится война в Украине

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Slava Kot
Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Россия и дальше будет давить на украинских партнеров "мирными переговорами". Однако, по его словам, война в Украине может длиться десятилетиями и завершится без соглашений.
Валерий Чалый о том, как может окончиться война в Украине. Фото из открытых источников
Валерий Чалый в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Россия сейчас, как и в 2022 году, пытается подорвать внутреннюю ситуацию в Украине, когда сама сталкивается с проблемами в стране.
Украинский дипломат отмечает, что идеи "мирных переговоров" могут стать одним из способов дестабилизации ситуации в Украине, которыми пользуется Россия. Чалый отмечает, что война в Украине может завершиться не мирными переговорами, а результатом в поле боя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, готов ли вести мирные переговоры с Путиным.
Также "Комментарии" писали об исследовании, которое указало на минимальные условия украинцев по мирным переговорам с Россией.
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