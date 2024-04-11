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Украинский дипломат объяснил стратегию США по критике ударов по России

США критикуют удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России. Украинский эксперт объяснил, почему Вашингтон избрал такую стратегию.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Украинский дипломат Александр Хара считает, что США критикуют Украину за удары по России, ведь такая стратегия отличается от американской. По его словам, Соединенные Штаты не хотят подталкивать Россию к большей эскалации.

Украинский дипломат объяснил стратегию США по критике ударов по России

Украинский дипломат Александр Хара. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Александр Хара прокомментировал позицию США, которую озвучил министр обороны Ллойд Остин. Американский генерал предупредил, что удары по России могут повлиять на цену на нефть.

"Эта стратегия состоит в том, что нельзя подталкивать Кремль к эскалации. В рамках этой стратегии, соответственно, партнеры и оказывают нам помощь", — отметил дипломат.

Украинский эксперт объясняет, что Россия является частью глобального рынка нефти и удары по НПЗ могут повлиять на цены в мире. Однако, по словам Александра Хары, такие сообщения американцев больше связаны с выборами в США, где повышение цены на топливо могут забрать голоса у Джо Байдена.

Александр Хара отмечает, что, несмотря на критику Украины за удары по России, США не могут изменить эту ситуацию.

"С другой стороны, они никак не могут повлиять на удары по территории РФ, поскольку Украина борется за свое выживание", – отметил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявили о тревожной ситуации относительно будущего Украины в войне. Из-за отсутствия помощи от Соединенных Штатов Украина может проиграть войну.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал уступки, на которые готова пойти Украина, чтобы получить помощь от США. По словам президента, Украине нужно получить скорее финансы, даже если это будет кредит.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ssha-provalili-strategiyu-zi-strimuvannya-udariv-ukraini-po-teritorii-rosii-diplomat-khara
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