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Украинский десантник вытащил раненого фактически из-под носа оккупантов (ВИДЕО)

Сильный обстрел не остановил украинского десантника, чтобы спасти раненого побратима

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Штурм Бахмута и Соледара россиянами не прекращается. Украинские десантники не только мужественно противостоят врагу, но и поддерживают друг друга, спасая от гибели побратимов. Так, в сети появилось видео, на котором украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа россиян. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Facebook.

Украинский десантник вытащил раненого фактически из-под носа оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, недавно в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины.

"Воин с позывным "Якудза" под бешеным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону", — говорится в сообщении.

Военные обращают внимание, что "Якудза" — опытный командир группы, раненых извлекает из поля боя не впервые.

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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