Украинский бизнес уже в страхе от нового законопроекта о мобилизации

Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Бизнес просит парламент не парализовать экономику страны новым мобилизационным законодательством. Необходим баланс между военным фронтом и экономикой", — говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, которое приводит агентство.

Украинский совет бизнеса, объединяющий более 100 ассоциаций, в своем заявлении отметил, что некоторые критические замечания были учтены, но призвал изъять другие предложения, которые могут повредить бизнесу, уже и так работающему в режиме "выживания".

Совет Бизнеса выступает против таких вещей, как разрешение военным изымать частные транспортные средства для военных нужд без надлежащего надзора, а также против идеи отправки повесток через Интернет. Кроме того, компании, поставляющие вооружение для Вооруженных сил, должны иметь возможность предотвратить призыв всех своих сотрудников на военную службу.

Бизнес-ассоциации Украины призывают власть к более прозрачному и понятному механизму предоставления отсрочок от призыва для критически важных работников, особенно в высококвалифицированных отраслях.

По словам главы IТ-ассоциации Марии Шевчук, из 360 тысяч работников IТ-сектора, являющегося ключевым экспортным сектором Украины, лишь около 1% имеют отсрочку от призыва в армию. При этом около 75% рабочей силы отрасли — мужчины.

"Мы упорно призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас существуют проблемы с донорской поддержкой в целом", — подчеркнула Шевчук.

Стоит отметить, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

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