Украинский актер рассказал о мальчике, которого убили оккупанты (ВИДЕО)

Популярный исполнитель "Женского квартала" и "Improv Live Show" Владимир Шумко написал о трагической истории семьи Рудницких из Одесской области. Еще год назад он поздравлял их сынишку с днем рождения, а в этом году малый одессит погиб от взрыва вражеской ракеты. Об этом артист написал на своей странице в социальных сетях.

Убийство детей на войне (фото из открытых источников)

Еще летом прошлого года одесситка Надежда Рудницкая обратилась к юмористу, чтобы поздравить ее мальчика, которому должно было исполниться 11 лет. Женщина говорила, что Диме очень нравятся его выступления, он даже изучил все популярные фразы Шумка.

Юморист записал для Димы видеопоздравление, которое очень понравилось, как малому имениннику, так и всей семье.

Через год к исполнителю обратился папа мальчика. Он рассказал, что во время ракетных обстрелов населенного пункта Сергеевка Одесской области Дмитрий и его мама погибли.

"Димка, так жаль, что мое поздравление с твоим днем рождения было последним в твоей жизни. Я бы охотно делал это каждый год, и хотел бы, чтобы мы увиделись на моем концерте. Но, к сожалению, мр*зота решила за нас, как нам жить или не жить. Хочу, чтобы там, где ты сейчас есть, у тебя были лучшие дни рождения", — дал комментарий к этому случаю актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российские военные устраивают отдельные застенки для детей . Российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские застенки. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец о соблюдении прав пострадавших в результате российской агрессии против Украины. По словам Лубинца, детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались. "Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в застенке применением пыток", — сказал он.

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