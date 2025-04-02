Украинским военным предложат альтернативу демобилизации: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Минобороны Украины подготовило новый механизм ротации, который может стать альтернативой закону о демобилизации в такое непростое время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио Свобода рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Демобилизация. Фото из открытых источников
Нардеп отреагировал на проблему самовольного оставления части военнослужащими.
По его информации, эти рекомендации уже разработали в Минобороны. Поскольку урегулировать особенности боевых действий на уровне закона нельзя, механизм смогут реализовать с помощью директивы, решения Ставки или приказа главнокомандующего.
Отметим, ранее во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что Минобороны и Генштаб ВСУ продолжают работать над законопроектом о демобилизации военных. Документ будет учитывать позиции командования ВСУ. Об этом.
Она уточнила, позиция Генерального штаба, позиция главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они несут ответственность за успешность военных операций, которые сейчас ведутся нашими военнослужащими.
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