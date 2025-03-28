Приближаемся к демобилизации: что заявили в Минобороны

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Кравцев Сергей
Минобороны и Генштаб ВСУ продолжают работать над законопроектом о демобилизации военных. Документ будет учитывать позиции командования ВСУ. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.
Демобилизация военных. Фото: из открытых источников
Она уточнила, позиция Генерального штаба, позиция главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они несут ответственность за успешность военных операций, которые сейчас ведутся нашими военнослужащими.
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По его словам, первое — нужно обеспечить безопасность для украинцев — невозможно добиться просто прекращения огня без гарантий, а через год Россия снова начнет наступление.
По его словам, если будет завершение горячей фазы войны, то нужно ясно понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают Украине партнеры.
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