Приближаемся к демобилизации: что заявили в Минобороны

Минобороны и Генштаб ВСУ продолжают работать над законопроектом о демобилизации военных. Документ будет учитывать позиции командования ВСУ. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

"Министерство обороны вместе с Генеральным штабом ведет работу по подготовке этого законопроекта", — отметила замминистра.

Она уточнила, позиция Генерального штаба, позиция главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они несут ответственность за успешность военных операций, которые сейчас ведутся нашими военнослужащими.

"Я бы хотела сказать, что это важнейший законопроект, мы понимаем его социальную значимость и для наших военных. И для Министерства обороны, для Генерального штаба здесь нужна совместная работа, мы ее очень быстро ведем", — подчеркнула Черногоренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда будет демобилизация военных.

По его словам, первое — нужно обеспечить безопасность для украинцев — невозможно добиться просто прекращения огня без гарантий, а через год Россия снова начнет наступление.

“Наши военные на фронте, если мы заканчиваем горячую стадию войны, то этим людям нужно отдыхать, вернуться к своим семьям – если это окончание войны. А если это не окончание войны и нет гарантий безопасности, что делать. То есть они будут оставаться там – не будет какое-то время выстрелов, но будут там оставаться и ждать? Пока возможен риск повторной агрессии. Это неопределенность – это плохо для всего мира”, — убежден президент.

По его словам, если будет завершение горячей фазы войны, то нужно ясно понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают Украине партнеры.



