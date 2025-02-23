Зеленский поручил готовиться к демобилизации защитников: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после форума "Украина. Год 2025", который состоялся накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, рассказал, когда будет демобилизация военных.

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По его словам, первое — нужно обеспечить безопасность для украинцев — невозможно добиться просто прекращения огня без гарантий, а через год Россия снова начнет наступление.

“Наши военные на фронте, если мы заканчиваем горячую стадию войны, то этим людям нужно отдыхать, вернуться к своим семьям – если это окончание войны. А если это не окончание войны и нет гарантий безопасности, что делать. То есть они будут оставаться там – не будет какое-то время выстрелов, но будут там оставаться и ждать? Пока возможен риск повторной агрессии. Это неопределенность – это плохо для всего мира”, — убежден президент.

По его словам, если будет завершение горячей фазы войны, то нужно ясно понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают Украине партнеры.

“Гарантии безопасности России нам не нужны, потому что мы им не верим – пусть партнеры верят. В принятии модели безопасности мы не должны рассчитывать на слово Российской Федерации”, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после завершения горячей стадии войны военные захотят уйти домой – и это можно будет сделать.

“И я дал такую задачу уже на ставке нашей. У них есть первый пилот — 18-24 года — это контрактная армия, и им нужно уже думать, если, когда закончится горячая стадия войны, они должны предложить… Военные должны подготовиться к переходу армии к полностью контрактной, конечно, это возможно делать только тогда, когда вы готовы, когда закончена горячая стадия войны. Тогда вы переходите к разработке соглашения об окончании войны”, – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, "если все хотят окончания горячей стадии войны, то мы хотим гарантий безопасности для украинцев".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что решение Трампа может привести к гуманитарному кризису в Украине.



