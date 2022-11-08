Украинским беженцам в Польше придется платить за жилье: кого коснется

Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Павел Шефернакер в интервью польскому RMF24.

Украинские беженцы в Польше/Фото: из открытых источников

"Согласно действующим правилам, беженцы, которые находятся в нашей стране более 9 месяцев, должны подать заявление на продление вида на жительство. Однако Министерство внутренних дел и местные администрации хотят сделать продление пребывания на территории Польши автоматическим", отметил чиновник.

Отмечается, что во время разработки закона об агрессии России против Украины в начале марта польские чиновники сами до конца не понимали, сколько беженцев приедет в их страну и сколько из них останется здесь работать. Это не удивительно, ведь многие украинцы, которые бежали в Польшу из-за войны, не собирались изначально здесь на долго оставаться.

Теперь чиновники хотят адаптировать данный закон под новые реалии, ведь польский рынок труда принял очень много людей на основании закона, вступившего в силу в марте.

"На данный момент мы считаем, что этих положений достаточно и нет необходимости подавать дополнительные заявки на легальную работу в Польше. Беженцы из Украины, которые находятся в нашей стране более 9 месяцев, будут получать "автоматическое" продление вида на жительство — без написания дополнительных заявлений", заявил Павел Шефернакер.

Кроме этого было решено внести изменения и в "действующую систему" оплаты жилья для беженцев из Украины. Так, предполагается, что с января 2023 года в местах коллективного размещения — это социальные центры, хостелы, гостевые дома и так далее — беженцы будут платить за проживание. Уже с 1 января работоспособные люди, которые могут содержать себя и семью, будут покрывать половину расходов за проживание. Причем первый платеж придется совершить на три месяца вперед. Если же через эти три месяца эти беженцы не смогут найти работу, снять себе отдельное жилье и покинуть центр, им придется возмещать 100% процентов расходов на проживание.

Также в интервью чиновник отметил, что те украинцы, которые регулярно выезжают на территорию Украины не смогут получать в Польше социальные выплаты. Если человек не находится на территории Польши ежедневно, то все положенные ему выплаты "будут заморожены".

"Мы хотим быть уверены в том, что льготы получают именно те люди, которые действительно живут и работают в Польше, а также функционируют в нашем обществе. Если центр жизни человека фактически находится в Украине, то все социальные выплаты для него будут приостановлены" - заявил Шефернакер.

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