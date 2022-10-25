Украинские защитники сбили за день третий российский ударный вертолет Ка-52

24 октября, около 21:30 в Херсонской области, в Бериславском районе украинские защитники сбили за сутки третий вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram Воздушных сил ВС Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в украинский военный с ПЗРК Stinger сбил две российские ракеты. Во время массированного обстрела 10 октября боец ВСУ Дмитрий Шумский сбил две российские ракеты на Черниговском направлении с ПЗРК Stinger. Глава государства рассказал, что военному из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить на Черниговском направлении две российские ракеты.

Также "Комментарии" писали о том, что украинский морпех "приземлил" российский "Аллигатор" из пулемета. Один из украинских морпехов сбил с пулемета российский вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Да, это произошло на Херсонском направлении в эти дни. В сообщении говорится, что боец морской пехоты вовремя отреагировал на появление российской авиации и "пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный".