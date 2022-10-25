Украинские защитники сбили за день третий российский ударный вертолет Ка-52

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Лиля Воробьева
24 октября, около 21:30 в Херсонской области, в Бериславском районе украинские защитники сбили за сутки третий вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram Воздушных сил ВС Украины.
Вертолет Ка-52 (фото из открытых источников)
Очередной воздушный трофей на свой счет записало подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в украинский военный с ПЗРК Stinger сбил две российские ракеты. Во время массированного обстрела 10 октября боец ВСУ Дмитрий Шумский сбил две российские ракеты на Черниговском направлении с ПЗРК Stinger. Глава государства рассказал, что военному из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить на Черниговском направлении две российские ракеты.
Также "Комментарии" писали о том, что украинский морпех "приземлил" российский "Аллигатор" из пулемета. Один из украинских морпехов сбил с пулемета российский вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Да, это произошло на Херсонском направлении в эти дни. В сообщении говорится, что боец морской пехоты вовремя отреагировал на появление российской авиации и "пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный".Ранее мы сообщали о том, что Медведев принялся убеждать, что у России оружие не заканчивается. В РФ принялись убеждать, что у них не кончается оружие. Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у них все больше оружия. Медведев заявил, что, несмотря на заявления западных разведок, все совсем наоборот, выпуск специальной техники, вооружений и "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов. "Ждите!" – пригрозил бывший президент РФ.
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