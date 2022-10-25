Украинские защитники показали, как выглядит первый освобожденный поселок в Луганской области (ВИДЕО)

ВСУ под плотными ударами врага продолжают удерживать линию обороны в Белогоровке Луганской области. В этом населённом пункте уже не осталось местных жителей, а все дома разрушены. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"После освобождения Белогоровки бойцы смогли эвакуировать еще несколько жителей. Сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под плотным огнем врага", — говорится в сообщении под видео.

В ведомстве заявили, что Белогоровка — первый поселок в Луганской области, освобожденный недавно украинскими защитниками. За украинскую землю с врагом в ожесточенных боях сражались бойцы из Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы, которым удалось закрепить свои позиции и крепко их удерживать.

"Все полностью разрушено и разбито. Почти все жители уехали. После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия", — показали защитники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Россия теперь не удержит Крым . В вечернем обращении 24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении парламентского саммита Крымской платформы. По его словам, это станет еще одним важным шагом по подготовке к деоккупации Крыма. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что в рамках проходящей в Загребе встречи рассмотрят вопрос предоставления ВСУ достаточного оружия, военного оборудования для того, чтобы выйти на админграницу с Крымом. Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что в официальных сообщениях важным месседжем является то, что Украине нужно больше оружия и оборудования, чтобы выйти на административную границу 2013 года вместе с Крымом.



