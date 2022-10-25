Украинские защитники показали, как выглядит первый освобожденный поселок в Луганской области (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
ВСУ под плотными ударами врага продолжают удерживать линию обороны в Белогоровке Луганской области. В этом населённом пункте уже не осталось местных жителей, а все дома разрушены. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
ВСУ звільнили Белогоровку в Луганской области (фото из открытых источников)
"После освобождения Белогоровки бойцы смогли эвакуировать еще несколько жителей. Сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под плотным огнем врага", — говорится в сообщении под видео.
В ведомстве заявили, что Белогоровка — первый поселок в Луганской области, освобожденный недавно украинскими защитниками. За украинскую землю с врагом в ожесточенных боях сражались бойцы из Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы, которым удалось закрепить свои позиции и крепко их удерживать.
"Все полностью разрушено и разбито. Почти все жители уехали. После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия", — показали защитники.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Россия теперь не удержит Крым . В вечернем обращении 24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении парламентского саммита Крымской платформы. По его словам, это станет еще одним важным шагом по подготовке к деоккупации Крыма. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что в рамках проходящей в Загребе встречи рассмотрят вопрос предоставления ВСУ достаточного оружия, военного оборудования для того, чтобы выйти на админграницу с Крымом. Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что в официальных сообщениях важным месседжем является то, что Украине нужно больше оружия и оборудования, чтобы выйти на административную границу 2013 года вместе с Крымом.
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