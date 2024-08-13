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Украинские войска дважды пытались прорвать границу России на новом направлении

После начала боев в Курской области россияне сообщили о попытке Украины порвать границу в Белгородской области.

сегодня, 15:40
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Автор:
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Slava Kot

Российские военкоры заявили о двух попытках совершить прорыв границы украинскими военными. По их словам, украинские силы пытались войти на территорию Белгородской области.

Украинские войска дважды пытались прорвать границу России на новом направлении

Украинские военные. Фото из открытых источников

12 августа российский телеграмм-канал "Военный осведомитель" сообщил о двух попытках украинских сил прорваться в Белгородскую область в течение 24 часов. На опубликованных кадрах зафиксировано сражение в районе пропускного пункта "Колотыловка".

Близкий к российскому Минобороны телеграмм-канал "Рыбарь" указывает, что несколько украинских диверсионных групп пытались войти на территорию Белгородщины и для своего наступления использовали танки с бронетранспортерами. По словам "Рыбаря", сначала бой состоялся между украинскими военными и пограничниками, однако впоследствии в зону боевых действий были взысканы резервы армии РФ, после чего ВСУ отошли с позиций.

Пока официально неизвестно, были ли попытки украинских сил прорвать российскую границу еще на одном направлении. Также украинские военные не сообщали о боях на границе с Белгородской областью.

Согласно заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина взяла под свой контроль 1000 кв. км территории РФ, в том числе и город Суджа. Губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе доклада Путину заявил, что Россия потеряла 480 кв. км территорий и 28 населённых пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин назвал направление, где в ближайшее время ожидает прорыв российской границы.

Также "Комментарии" писали о реакции США на жалобы Путина по поводу боев в Курской области.



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