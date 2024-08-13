Украинские войска дважды пытались прорвать границу России на новом направлении

Российские военкоры заявили о двух попытках совершить прорыв границы украинскими военными. По их словам, украинские силы пытались войти на территорию Белгородской области.



Украинские военные. Фото из открытых источников

12 августа российский телеграмм-канал "Военный осведомитель" сообщил о двух попытках украинских сил прорваться в Белгородскую область в течение 24 часов. На опубликованных кадрах зафиксировано сражение в районе пропускного пункта "Колотыловка".

Близкий к российскому Минобороны телеграмм-канал "Рыбарь" указывает, что несколько украинских диверсионных групп пытались войти на территорию Белгородщины и для своего наступления использовали танки с бронетранспортерами. По словам "Рыбаря", сначала бой состоялся между украинскими военными и пограничниками, однако впоследствии в зону боевых действий были взысканы резервы армии РФ, после чего ВСУ отошли с позиций.

Пока официально неизвестно, были ли попытки украинских сил прорвать российскую границу еще на одном направлении. Также украинские военные не сообщали о боях на границе с Белгородской областью.

Согласно заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина взяла под свой контроль 1000 кв. км территории РФ, в том числе и город Суджа. Губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе доклада Путину заявил, что Россия потеряла 480 кв. км территорий и 28 населённых пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин назвал направление, где в ближайшее время ожидает прорыв российской границы.

Также "Комментарии" писали о реакции США на жалобы Путина по поводу боев в Курской области.