Украинские военные завершают тренировки на ракетных комплексах Patriot I и SAMP/T, что дальше - эксперт

"Большинство информации об обучении наших зенитчиков остается "не для прессы", однако украинские военные учатся гораздо быстрее, чем прогнозировали западные партнеры", – отметил Юрий Игнат.



Украина уже совсем скоро будет иметь в своем арсенале оружие ЗРК Patriot и SAMP/T

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Украинское войско демонстрирует отличные возможности, качества и талант, добавляет представитель Воздушных Сил ВСУ. Данные зенитные комплексы добавят паники россиянам и позволят удерживать на дистанции российскую авиацию. Кроме ЗРК, на фронте Украины необходимы еще и истребители F-16.

"Хотелось бы поторопиться с решением многоцелевых истребителей класса 4 . Именно самолет F-16 является лучшим средством ПВО — он может перехватывать все виды воздушных целей, это и дроны-камикадзе, и российские самолеты", — назвал спикер Командования Воздушных Сил.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS.

Напомним, "Комментарии" писали, что страна-агрессор продолжает терять на войне против Украины редкие образцы своего вооружения. В этот раз вражеские военные остались без зенитно-ракетного комплекса "Тор" в арктической версии. Утверждается, что противник имел всего 12 единиц этой техники. Видео, как горит вражеская техника, удалось увидеть благодаря публикации в ряде телеграмм-каналов, в том числе и канал одесского активиста Сергея Стерненко. Он утверждает, что события разворачиваются в Херсонской области.

Читайте на сайте "Комментарии", Украина получает от США и союзников все больше качественного и нового оружия. Однако не вся военная техника может быть отправлена в Украину. ЗРК Patriot – одна из таких систем.

