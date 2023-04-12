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Украинские военные завершают тренировки на ракетных комплексах Patriot I и SAMP/T, что дальше - эксперт

Зенитные комплексы Patriot I SAMP/T позволят удерживать на дистанции авиацию России, убежден представитель Команда Воздушных Сил Юрий Игнат, пишут "Комментарии" со ссылкой на АрмияInform

сегодня, 12:20
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Автор:

Белоокая Ира

"Большинство информации об обучении наших зенитчиков остается "не для прессы", однако украинские военные учатся гораздо быстрее, чем прогнозировали западные партнеры", – отметил Юрий Игнат.

Украинские военные завершают тренировки на ракетных комплексах Patriot I и SAMP/T, что дальше - эксперт

Украина уже совсем скоро будет иметь в своем арсенале оружие ЗРК Patriot и SAMP/T


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Украинское войско демонстрирует отличные возможности, качества и талант, добавляет представитель Воздушных Сил ВСУ. Данные зенитные комплексы добавят паники россиянам и позволят удерживать на дистанции российскую авиацию. Кроме ЗРК, на фронте Украины необходимы еще и истребители F-16.

"Хотелось бы поторопиться с решением многоцелевых истребителей класса 4 . Именно самолет F-16 является лучшим средством ПВО — он может перехватывать все виды воздушных целей, это и дроны-камикадзе, и российские самолеты", — назвал спикер Командования Воздушных Сил.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS.
Напомним, "Комментарии" писали, что страна-агрессор продолжает терять на войне против Украины редкие образцы своего вооружения. В этот раз вражеские военные остались без зенитно-ракетного комплекса "Тор" в арктической версии. Утверждается, что противник имел всего 12 единиц этой техники. Видео, как горит вражеская техника, удалось увидеть благодаря публикации в ряде телеграмм-каналов, в том числе и канал одесского активиста Сергея Стерненко. Он утверждает, что события разворачиваются в Херсонской области.
Читайте на сайте "Комментарии", Украина получает от США и союзников все больше качественного и нового оружия. Однако не вся военная техника может быть отправлена в Украину. ЗРК Patriot – одна из таких систем.



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Источник: https://armyinform.com.ua/2023/04/12/kompleksy-patriot-i-samp-t-dopomozhut-trymaty-na-vidstani-rosijsku-aviacziyu-yurij-ignat/
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