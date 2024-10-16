

















Гражданин Греции Александрос Циликас попал в плен к Вооруженным силам Украины. В России ему пообещали службу возле дома, однако впоследствии отправили на войну в Украине, где тот решил сдаться в плен, чтобы выжить и теперь ждет обмена.



Александрос Циликас. Фото: скриншот с видео

Александрос Циликас родился в Греции, где его семья жила недалеко от Афин в собственном доме. В 2012 году его мать решила переехать в Россию, в частности в курортный город Анапа, где, по ее мнению, условия жизни могли быть лучше. В новой стране семья сначала жила по знакомым, затем арендовала жилье.

Сам Александрос отметил, что Анапа привлекала морем, курортной атмосферой и многими развлечениями, но сравнить ее с Грецией он так и не смог, отмечая, что у обеих стран есть свои преимущества и недостатки.

В России Циликас стал военнослужащим, сначала отслужив срочную службу. После ее завершения ему предложили подписать контракт, пообещав работу в учебном центре недалеко от Анапы. Однако реальность оказалась иной: вместо обещанного центра его отправили на передовую, в частности в село Клищиевка Донецкой области, где он должен выполнять роль обычного штурмовика.

На позиции, куда перебросили Александроса, не было обещанных поставок, ни поддержки со стороны российских военных. Через несколько дней обессилевшие военные встретились с бойцами ВСУ, которые предложили им сложить оружие. Циликас вместе с другими солдатами решили сдаться.

Сейчас Александрос Циликас, который кроме российского, имеет также греческое гражданство, находится в плену и ждет обмена. Он откровенно заявляет, что больше не хочет участвовать в боевых действиях и готов отсидеть срок в тюрьме, лишь бы не возвращаться на фронт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные взяли в плен солдата из экзотической страны, воевавшего на стороне РФ.

Также "Комментарии" писали о гибели японца на войне в Украине, который поддерживал режим Путина.