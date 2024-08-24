Украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием: Зеленский раскрыл детали

24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Ракета-дрон "Паляница". Фото: из открытых источников

"Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. России будет очень сложно, сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять за что", – отметил президент.

По его словам, это оружие "совершенно нового класса".

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День независимости. Он подчеркнул, что украинцам не будут диктовать красные линии из Кремля. Об этом говорится в обращении главы государства.

Украинский лидер записал видеообращение из Сумской области, возле реки Псел в нескольких километрах от границы с РФ.

"913 дней назад, в том числе и через Сумскую область Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Зато сегодня мы отмечаем 33-й День независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы страна не стала буферной федерацией", — сказал президент.



