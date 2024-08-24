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Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание. Он стал генералом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Офиса президента.

Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Соответствующий указ №580 президент издал 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.

Также Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Объединенными силами ВСУ (указы президента №581 и №582 соответственно).

Начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

Командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора. Раньше он был бригадным генералом.

Кроме того, Зеленский присвоил: звание генерал-майора заместителю начальника Генштаба ВСУ Владимиру Горбатюку (был бригадным генералом); звание генерал-майора Командующему Силами логистики ВСУ Владимиру Карпенко (был бригадным генералом); звание генерал-майора начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александру Комаренко (был бригадным генералом); звание генерал-майора главе администрации Государственной специальной службы транспорта Александру Яковцу (был бригадным генералом); звание бригадного генерала начальнику аппарата СБУ Олегу Головашу (был полковником); звание бригадного генерала начальнику Главного следственного управления СБУ Андрею Швецу (был полковником); звание бригадного генерала заместителю председателя Службы внешней разведки Олегу Луговскому (был полковником).

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