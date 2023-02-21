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Украинские военные уничтожили три БМП врага в Луганской области: полное видео

Защитники Украины продолжают разбивать вражеские атаки в Луганской области, полное видео одного из таких боев у себя в Facebook выложил волонтер Юрий Голик

сегодня, 12:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские военные дали отпор российской пехоте на сватовском направлении, которая наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Как отмечает издание "Комментарии", полное видео, на котором наши бойцы останавливают врага во время этого наступления, опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Голик.

Украинские военные уничтожили три БМП врага в Луганской области: полное видео

ВСУ. Фото: УНИАН

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, также обнародовавший в Facebook это тяжелое сражение, отметил, что той же ночь с помощью дронов и ювелирной работе военных все три БМП удалось уничтожить.


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“Уже ночью эти три БМП были уничтожены. Горели, как обычно, красиво. Юрий Голик, Ваши дроны пригодились. Наши защитники – ГЕРОИ. Никогда не забывайте, кто борется за нашу Луганщину!”, – написал Сергей Гайдай.

Как отметил Юрий Голик, ранее он вместе с Сергеем Стаховским передали бойцам партию дронов, ежедневно применяемых при выполнении боевых задач. Волонтеры готовят закупку новых БПЛА, которые отправятся на помощь ВСУ в самые горячие точки.

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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02ueHnSs3CBU4ZkC4jxPNt5RyLqjj8tpoC8omeyNLZj7mYhR7VZdW281kJpGxUhFGQl
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