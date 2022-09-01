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Украинские военные уничтожили россиян в окопах возле Донецка (ВИДЕО)

Появилось видео, как ВСУ ликвидируют российских военных

сегодня, 00:32
Автор:

Slava Kot
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Украина перешла в контрнаступление и атакует оккупационные войска по всем позициям. Новое видео с уничтожением вражеских сил было опубликовано в социальной сети Twitter британскими журналистами из портала The Osint Bunker.

Украинские военные уничтожили россиян в окопах возле Донецка (ВИДЕО)

Украинские военные уничтожили россиян. Фото из открытых источников

Этот портал специализируется на распространении информации о военной обороне и безопасности во всем мире. На представленном видео видно, как около 30 российских военных один за другим передвигаются по окопу. В один момент в их укрытие попадает снаряд и ликвидирует несколько российских военных.

Уничтожение россиян происходит под музыкальное сопровождение немецкой группы Rammstein, которая неоднократно поддерживала Украину на своих концертах.

Также были опубликованы точные координаты, где произошла удачная атака украинских военных. Место, показанное на видео, находится в окрестностях Донецка, недалеко от аэропорта возле села Пески.

Украинские военные уничтожили россиян в окопах возле Донецка (ВИДЕО) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" писал, что спикер офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что украинская армия будет атаковать по всей линии фронта. Как можно видеть с видео повыше, так и происходит. Кроме мощного контрнаступления в южном направлении Украины, ВСУ атакует и уничтожает вражеские силы и на востоке Украины. По заявлениям спикера офиса Президента, такая тактика заставит россиян нервничать, перераспределять войска, терять моральный дух и в конце концов проиграть и отступить с оккупированных территорий.

Также "Комментарии" писали ссылаясь на спикера оперативного направления "Юг" о потерях российских войск во время первого дня украинского контрнаступления. Тогда ВСУ уничтожило около трех десятков разнообразной техники.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1564436322684641282
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сегодня, 00:22

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