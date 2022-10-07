Украинские военные сообщают о проблемах с системой Starlink

Некоторые из устройств, которые использовались при наступлении против российских войск, перестали работать, когда украинские солдаты вошли на территории, освобожденные от российской оккупации, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Проблемы с системой Starlink. Фото с открытых источников

Перебои в доступе к услугам спутниковых систем связи SpaceX Илона Маска замедляют наступление против российско-оккупационных войск, отметили украинские военные и чиновники.

Тысячи терминалов Starlink были приобретены правительством США и отправлены в Украину. С помощью этих устройств ВСУ лучше управляет дронами, получает важную разведывательную информацию, а военные общаются друг с другом в местах, где есть проблемы со связью. Системы, подключающие небольшую антенну к 35-сантиметровому терминалу, также снабжают интернетом украинцев.

Часть сбоев привела к "катастрофическим" перебоям в связи. Многие были замечены после прорыва российских рубежей обороны. Наиболее серьезные проблемы возникли на юге Украины, хотя перебои с доступом возникли и на востоке в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На этой неделе Маск поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Twitter и вызвал бурю в интернете после того, как предложил провести новый референдум под эгидой ООН на востоке Украины, оставив Крым России и предоставив Украине нейтральный статус.

Кроме того, Financial Times взяло интервью у Илона Маска, где он признается, что Тайвань должен быть под контролем Китая. Это связано с тем, что большинство компонентов для своих компаний Маск покупает именно в Китае. А сам Китай не одобряет использование Starlink в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном твите миллиардера Илона Маска, который предложил свою формулу мира между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали о словах Маска, в которых он призвал украинцев искать мир.

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