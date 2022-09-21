Украинские военные сбили российский военный штурмовик Су-25 и иранский дрон

Украинские защитники продолжают уничтожать и поджигать военную технику "второй армии мира". Так, 20 сентября наши военные сбили российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе, произведенный в Иране. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу воздушных сил ВСУ.

"Военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские военные сообщили, что в Николаевской области с помощью средств ПВО воздушного командования "Юг" сбили вражеский дрон.

"Вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства сбит, его российские оккупанты маркируют как "Герань-2", — заявили военные.

В сообщении говорится, что это — боражирующий боеприпас, весом 200 килограммов и размахом крыльев в 2,5 метра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ ударили по позициям оккупантов в Луганской области. Удар ВСУ пришелся по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово. Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватове (Луганская область). В результате страна-агрессор не досчиталась полсотни единиц техники и 70% живой силы на одном из объектов. Глава Луганской ОВА сообщил, что в ночь на 18 сентября были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово. В Новоайдаре было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли".