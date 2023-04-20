Украинские военные овладевают вездеходами западных партнеров (ВИДЕО)



















Нидерландские морские пехотинцы обучают украинским военным владению вездеходными транспортными средствами. Они опубликовали видео, демонстрирующее отдельные элементы подготовки военнослужащих ВСУ, пишут "Комментарии" со ссылкой на ВМС Нидерландов.



Военные ВСУ учатся на вездеходах BvS 10

Украинские военные на полигоне проходят обучение по вождению и эксплуатации бронированных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10. Экипажи также овладевают тактикой применения этих машин на поле боя.Из соображений безопасности на опубликованном видео лица украинских военных скрыты. Место проведения учений также не разглашается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Двухзвенный гусеничный бронированный полностью амфибийный вездеход Bandvagn BvS 10 основан на шарнирно-сочлененной системе рулевого управления с двойной кабиной, типичной для вездеходов Hägglunds.

Машина имеет 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins и улучшен по сравнению с более старыми моделями дорожный просвет, трансмиссию и руль, обеспечивающие скорость передвижения до 65 км/ч на дороге и комфорт во время передвижения на дороге и в средней местности.

Вездеход имеет грузоподъемность до 5 тонн и возможность добавления различных модульных подсистем, таких как дополнительная броня, крепеж для оружия и грузовые платформы. Вездеход был разработан для работы в условиях Арктики, пустыни или джунглей. Машины, в частности, используются для транспортировки войск.

Гусеничный бронетранспортер BvS 10 оснащен поворотной турелью на крыше передней части машины, установка может быть снабжена одним 7,62 мм или 12,7 мм пулеметом или автоматическим гранатометом калибра 40 мм.





Читайте также на сайте "Комментарии" — почти год после первого Рамштайна: в чем больше всего нуждается Украина — какие ожидания.