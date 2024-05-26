Украинские военные отреагировали на российский удар по гражданским в Харькове

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Slava Kot
Россия 25 апреля нанесла удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В гражданском здании находились около 200 человек из которых более 40 получили ранения и по меньшей мере 12 погибли. На российский удар по гражданским в Харькове отреагировали украинские военные.
Реакция военных на ракетный удар по Харькову. Фото из открытых источников
Руководитель Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко отметил, что после ударов по Харькову, россияне начали активно распространять пропаганду, что будто атаковали склад оружия. По словам Коваленко, это очередная российская ложь, а цель Путина по отношению к Украине не изменилась.
По словам лейтенанта, ключевая цель Путина — "уничтожение Украины" и присоединение ее территорий к РФ. Однако этому можно противостоять достаточным количеством оружия.
Доброволец из 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что США и ЕС до сих пор не понимают, почему Украине нужно помогать в войне и не реагируют на военные преступления России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на российский ракетный удар по Харькову.
Также "Комментарии" писали, что Западные спецслужбы прогнозируют значительные территориальные потери Украины до конца года.
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