Украинские военные отреагировали на российский удар по гражданским в Харькове

Россия 25 апреля нанесла удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В гражданском здании находились около 200 человек из которых более 40 получили ранения и по меньшей мере 12 погибли. На российский удар по гражданским в Харькове отреагировали украинские военные.



Реакция военных на ракетный удар по Харькову. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко отметил, что после ударов по Харькову, россияне начали активно распространять пропаганду, что будто атаковали склад оружия. По словам Коваленко, это очередная российская ложь, а цель Путина по отношению к Украине не изменилась.

"Цель россии не изменилась. Удары по Харькову сознательный геноцид. Ключевая цель путина — уничтожение украинского народа и оккупация земель. Удары по Харькову – это намек, что они не прекратятся, если Украина не сядет за стол переговоров, что дало бы возможность заморозить войну и накопить силы для новой войны в нужный момент и оккупации большего количества наших территорий", – отмечает Коваленко.

По словам лейтенанта, ключевая цель Путина — "уничтожение Украины" и присоединение ее территорий к РФ. Однако этому можно противостоять достаточным количеством оружия.

Доброволец из 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что США и ЕС до сих пор не понимают, почему Украине нужно помогать в войне и не реагируют на военные преступления России.

"Русняя просто нация чудовищ, которых надо наказывать их же методами. Европейские и Американские лидеры просто шикарные гавноеды, которые поймут что нам нужно помогать, только тогда, когда будет гибнуть их народ. А поймут они это, когда мы будем воевать против них, в составе рашки", — пишет Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на российский ракетный удар по Харькову.

Также "Комментарии" писали, что Западные спецслужбы прогнозируют значительные территориальные потери Украины до конца года.