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Украинские военные отошли с одного из микрорайонов во Временном Яру: что произошло

На штабных картах занятый врагом микрорайон Временного Яра называется Новый, поделился Руслан Микула

3 июля 2024, 19:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В странские воины вынуждены были отойти из микрорайона Канал в городе Часов Яр, Донецкая область, поскольку он был полностью разрушен.

Украинские военные отошли с одного из микрорайонов во Временном Яру: что произошло

Бои во времена Яр (фото из открытых источников)

Решение об уходе было принято с тем, чтобы сохранить личный состав украинской армии, сообщил аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула в эфире канала "Эспрессо".

"Враг вчера (2 июля, — Ред.) занял микрорайон Канал. На штабных картах он зовется Новый. К сожалению, пришлось отступить, поскольку микрорайон полностью разрушен. Удержание позиций в этом микрорайоне осложняется еще и тем, что из-за Канала логистика происходит в нескольких" точках," — отметил он.

Микула добавил, что эти точки переправы постоянно находятся под огнем противника.

"Из-за содержания Канала украинское войско могло бы понести неоправданные очень большие потери. Поэтому было принято решение отойти, и это решение действительно касается сохранения личного состава", — подчеркнул аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что за ходные эксперты сделали неожиданный прогноз по поводу судьбы Временного Яра . Российские войска начали атаковать Часов Яр в Донецкой области еще в начале апреля, с целью захватить или разрушить город и сократить основные линии поставок украинских военных. Оккупанты надеялись, что захват города не потребует значительных усилий и времени, но Силы обороны Украины продолжают вытеснять врага все дальше от Временного Яра.

Издание подчеркивает, что захват почти заброшенного города, где раньше проживало 12 тысяч человек, не должно быть сложной задачей для численно превосходящей и лучше вооруженной русской армии. Однако через 10 недель после начала наступления российская атака остановилась, а контратаки ВСУ к югу от города вытеснили оккупационные войска из Клищиевки.
 



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zsu-dovelosya-vidiyti-deepstate-pro-situatsiyu-u-mikrorayoni-kanal-u-chasovomu-yaru
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