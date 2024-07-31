Украинские военные на "Брэдли" сделали решето из россиян (ВИДЕО)

В социальных сетях появилось новое видео с фронта, где украинские военные используют боевую машину пехоты Bradley. Украинские бойцы с помощью американской военной техники успешно уничтожают российскую бронетехнику в Донецкой области.



БМП Bradley. Фото из открытых источников

В сеть попали новые кадры с фронта боевых действий в Украине. На нем видно, как M2 Bradley буквально пробивает дыры в российской боевой машине пехоты с относительно небольшого расстояния. Все благодаря мощной 25-мм пушки Bushmaster.

Bradley – это американская гусеничная боевая машина пехоты, названная в честь генерала Омара Брэдли, одного из главных американских командующих во время Второй мировой войны. Транспортное средство было разработано и изготовлено корпорацией FMC (ныне BAE Systems) и используется армией США с 1980 года.

Эта машина предназначена для перевозки военнослужащих и огневой поддержки в борьбе с пехотой и бронетехникой противника. Bradley выпускается в двух версиях: M2 и M3, отличающихся количеством солдат на борту и количеством противотанковых ракет. Также машина вооружена 25-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой управляемых ракет TOW. Кроме того, "Брэдли" имеет систему пассивной защиты, состоящую из дымовых гранатометов и сигнальных ракет.

Пушка Bushmaster, устанавливаемая на Bradley имеет стандартную скорострельность – 200 выстрелов в минуту. Кроме того, оружие имеет эффективную дальность стрельбы 3000 метров в зависимости от типа используемых боеприпасов.

С начала полномасштабного вторжения Украина получила около 200 БМП Bradley от США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский беспилотник палкой атаковал российский дрон.

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