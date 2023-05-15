Украинские военные из артиллерии уничтожили российские танки у Кременной (ВИДЕО)

Украинские военные нашли позиции российских танков возле Кременной в Луганской области и точечными ударами с артиллерии сожгли их. Об этом сообщает на странице Луганской ОВА .

"Передовая группа СБУ на Кременском направлении разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику", — говорится в сообщении.

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В сообщении говорится, что с помощью беспилотников были получены точные координаты места размещения российских танков.

Бронированная техника врага ликвидирована точечными ударами артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили ценную российскую технику. OSINT-аналитики, осуществляющие разведку на основе открытых источников, зафиксировали остатки редкого российского дрона "Орион" в Херсонской области. Это беспилотный летательный аппарат, разработанный и изготовленный российским предприятием АО "Кронштадт". Беспилотник "Орион" в настоящее время является самым современным дроном на вооружении русской армии. Согласно общедоступной информации, было произведено всего около 30 единиц этой военной техники. И, вероятно, два из них были уничтожены.