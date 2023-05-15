Украинские военные из артиллерии уничтожили российские танки у Кременной (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Украинские военные нашли позиции российских танков возле Кременной в Луганской области и точечными ударами с артиллерии сожгли их. Об этом сообщает на странице Луганской ОВА.
ВСУ уничтожили российские танки возле Кременной (иллюстративное фото из открытых источников)
"Передовая группа СБУ на Кременском направлении разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику", — говорится в сообщении.
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В сообщении говорится, что с помощью беспилотников были получены точные координаты места размещения российских танков.
Бронированная техника врага ликвидирована точечными ударами артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили ценную российскую технику. OSINT-аналитики, осуществляющие разведку на основе открытых источников, зафиксировали остатки редкого российского дрона "Орион" в Херсонской области. Это беспилотный летательный аппарат, разработанный и изготовленный российским предприятием АО "Кронштадт". Беспилотник "Орион" в настоящее время является самым современным дроном на вооружении русской армии. Согласно общедоступной информации, было произведено всего около 30 единиц этой военной техники. И, вероятно, два из них были уничтожены.Также "Комментарии" писали о том, что вражеским дронам предотвращает концертное оборудование. Мощные прожекторы, изготовленные на базе сценического освещения, помогают защищать небо Украины от дронов агрессора. Фото и видео приборов, уже привлеченных в работе одного из подразделений ПВО, обнародовал предприниматель и волонтер Юрий Голик. Нетипичные принадлежности для противовоздушной обороны уже были испытаны. Теперь, приобретенные и переданные Юрием Голыком и его коллегами прожекторы, будут помогать военным в ночное время бороться с "шахедами" и другими дронами.
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