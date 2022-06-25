logo

BTC/USD

21428.87

ETH/USD

1224.50

LTC/USD

56.71

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов (ВИДЕО)

Очередная партия оккупантов ликвидирована

сегодня, 10:42
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов (ВИДЕО)

Война в Украине. Фото - из открытых источников

На протяжении 125 дней войны украинские воины смело защищают родную землю, уничтожая российских захватчиков. В официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показали еще одну блистательную работу наших военных. 

Сегодня в СтратКоме опубликовали видео, на котором украинские защитники устроили "охоту" на военного рф с неба. Оккупант отчаянно пытался скрыться, перебегая между деревьями, однако это его не спасло. После одного точного удара наших воинов, захватчик в момент пополнил список 200-х армии рф. Ликвидировать российского военного удалось служащим 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Также в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины было опубликовано еще одно видео удачной "охоты" с неба. На этот раз удар был нанесен по оккупантам, которые находились в окопах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вооруженные силы Украины остановили наступление российских оккупантов на одном из направлений. Как рассказали в Генштабе ВСУ, сейчас захватчики продолжают наступление в районе нескольких населенных пунктов. Подробности читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Германии увеличилось количество случаев увольнений военнослужащих с военной службы. Отмечается, что статистика стала расти после того, как в Украине началась полномасштабная война. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что данные о местах нахождения подразделений Вооруженных сил Украины в Северодонецке закрыты. Стала известная причина. Подробности читайте в нашем материале.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!