Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов (ВИДЕО)

Война в Украине. Фото - из открытых источников

На протяжении 125 дней войны украинские воины смело защищают родную землю, уничтожая российских захватчиков. В официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показали еще одну блистательную работу наших военных.

Сегодня в СтратКоме опубликовали видео, на котором украинские защитники устроили "охоту" на военного рф с неба. Оккупант отчаянно пытался скрыться, перебегая между деревьями, однако это его не спасло. После одного точного удара наших воинов, захватчик в момент пополнил список 200-х армии рф. Ликвидировать российского военного удалось служащим 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Также в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины было опубликовано еще одно видео удачной "охоты" с неба. На этот раз удар был нанесен по оккупантам, которые находились в окопах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вооруженные силы Украины остановили наступление российских оккупантов на одном из направлений. Как рассказали в Генштабе ВСУ, сейчас захватчики продолжают наступление в районе нескольких населенных пунктов. Подробности читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Германии увеличилось количество случаев увольнений военнослужащих с военной службы. Отмечается, что статистика стала расти после того, как в Украине началась полномасштабная война.

Сайт "Комментарии" писал о том, что данные о местах нахождения подразделений Вооруженных сил Украины в Северодонецке закрыты. Стала известная причина. Подробности читайте в нашем материале.

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