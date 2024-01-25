Украинские военные борются против неожиданного "врага" в окопах

По всей линии фронта украинские и российские солдаты сталкиваются с крысами и мышами. Они сокращают боеспособность армии, повреждают технику и вызывают болезни. "Мышиная пандемия" мешает спать солдатам и даже коты не могут преодолеть нашествие грызунов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Крысы и мыши заполнили окопы на войне. Фото из открытых источников

Украинская военная с позывным "Кира" рассказала, что осенью ее батальон подвергся экспансии мышей, заполонившей окопы и блиндажи, когда они были с заданием в Запорожской области.

"Представьте, что вы ложитесь спать, а ночь начинается с того, что мышь заползает в ваши брюки или свитер, жует кончики ваших пальцев и кусает вашу руку. Ты спишь 2-3 часа в зависимости от того, как тебе повезет", – говорит военная.

"Кира" добавила, что однажды в блиндаже с четырьмя солдатами было 100 мышей.

Украинские военные и волонтеры пытаются избавиться от грызунов, но полностью истребить их не удается. "Кира" рассказывает, чтобы уничтожить мышей они использовали яд, нашатырный спирт и другие методы, но они не дают результата. По словам военнослужащей, даже коты не помогают.

"Жила у нас кошка Буся, она поначалу также помогала и ела мышей. Но впоследствии их стало так много, что она отказалась. Кот может поймать одну-две мыши, а если их будет 70 – это нереально", — объясняет "Кира".

Мыши также уничтожают военное оборудование. По словам украинской военнослужащей в ее батальоне, они погрызли провода, колеса, баки, радио и другую технику на общую сумму миллион гривен.



Сотрудник Национального музея национальной истории Украины Игорь Загороднюк объяснил, как война повлияла на увеличение численности мышей. По его словам, из-за вторжения РФ не было собрано много урожая. Мыши, которые размножились в первый год войны, пережили теплую зиму и теперь значительно увеличили свою численность.

Помимо неудобств и уничтоженной техники мыши являются разносчиками многих болезней. В декабре украинская разведка сообщила о "мышиной лихорадке" среди российских солдат на Купянском направлении. В отчете говорится, что болезнь передается от мышей к человеку "вдыханием пыли мышиных фекалий или попаданием мышиных фекалий в пищу". Украинские солдаты рассказывали, что это вызвало у россиян лихорадку, сыпь, рвоту, а также кровоизлияния в глаза, боли в спине и проблемы с мочеиспусканием. О том, произошла ли подобная ситуация с украинскими солдатами, не сообщалось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал, как набил полведра мышей за несколько минут.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные тренируются в окопах рядом с трупами животных.