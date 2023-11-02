Украинские силы через четыре месяца должны были зайти в Крым: Залужный рассказал, что помешало

Как планировало в начале военное командование Украины, Вооруженные силы Украины должны во время наступления на позиции российских окупантов, продвигаться со скоростью почти 30 км в день. Ожидали, что через четыре месяца украинские военные должны были зайти на территорию временно оккупированного Крыма.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"Если посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четыре месяца нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти и выйти оттуда", — сказал The Economist главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.

Как утверждает Залужный, проблема возникла уже во время старта – с началом контрнаступления украинская армия погрязла в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступательной операции, на юге в направлении Азовского моря. В то же время главком думал, что, возможно, "с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них".

"Потом я подумал, возможно, наши солдаты не годятся для такой задачи, поэтому перевел их в некоторые бригады", – продолжает украинский генерал.

Но, когда и это не дало результата, главнокомандующий "приказал подчиненным найти книгу, которую он однажды увидел еще студентом военной академии". Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Ее в 1941 году написал советский генерал-майор П. С. Смирнов, проанализировавший бои Первой мировой войны.

"И не прочитав даже половины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития на сегодняшний день поставил в ступор и нас, и наших врагов", – сказал Валерий Залужный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорят новые заявления Залужного .