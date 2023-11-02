Украинские силы через четыре месяца должны были зайти в Крым: Залужный рассказал, что помешало

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Лиля Воробьева
Как планировало в начале военное командование Украины, Вооруженные силы Украины должны во время наступления на позиции российских окупантов, продвигаться со скоростью почти
Валерий Залужный (фото из открытых источников)
"Если посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четыре месяца нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти и выйти оттуда", — сказал The Economist главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.
Как утверждает Залужный, проблема возникла уже во время старта – с началом контрнаступления украинская армия погрязла в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступательной операции, на юге в направлении Азовского моря. В то же время главком думал, что, возможно, "с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них".
"Потом я подумал, возможно, наши солдаты не годятся для такой задачи, поэтому перевел их в некоторые бригады", – продолжает украинский генерал.
Но, когда и это не дало результата, главнокомандующий "приказал подчиненным найти книгу, которую он однажды увидел еще студентом военной академии". Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Ее в 1941 году написал советский генерал-майор П. С. Смирнов, проанализировавший бои Первой мировой войны.
"И не прочитав даже половины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития на сегодняшний день поставил в ступор и нас, и наших врагов", – сказал Валерий Залужный.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорят новые заявления Залужного .
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Ігор
сегодня, 21:30
Вороже командування не по підручникам керувало, не ховалось за спинами в надії комфортно пересилити, а на місті аналізувало і не боялось загинути. Наступ потрібен був литом 2022, ще і обхідний рейд через Белгород Курск Ростов. Вам ще у травні 2022 це радили. Ви чого чекали? В надії багато років жерти з фінансового західного корита? Якого, після копняка, в лоб поперли? Всі дії будували на переможній брехні. З 1991 відмовок багато і жодного успіху. Це закономірність нездатних, як би ви не шукали винних. Ви не змінюєтесь і не розвиваєтесь. Все вміння: красти та бути слухняними Вождю.