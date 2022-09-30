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Украинские разведчики уже в Донецке: полковник ВСУ раскрыл шокирующие для РФ подробности

Украинские танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходят назад, потому что есть политические моменты, сказал Роман Свитан

сегодня, 16:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская разведка успешно заходит во временно оккупированный Донецк. Россияне и местные сепаратисты удивлены наглости украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Интервью Свитана опубликовано на ютуб-канале "УНИАН".

Украинские разведчики уже в Донецке: полковник ВСУ раскрыл шокирующие для РФ подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

"Донецк для россиян с точки зрения военной стратегии ущербный. Все эти 8 лет ВСУ держали город в полуокружении, все эти 8 лет Украина находилась на расстоянии буквально 3 км от границ Донецка. Наши разведчики ходят в город и довольно успешно, а россияне и "днровцы" в шоке от такой наглости Украины. Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходим назад, потому что есть политические моменты", — заявил Свитан.

Офицер отметил, что украинским военным не нужно строить большой ударный кулак для того, чтобы пробиться в Донецк. Всё дело в том, что российские захватчики все эти восемь лет оккупации даже не допускали возможность наступления ВСУ. Они не строили укрепления. Они были уверены, что минские договорённости не позволят украинской армии силовым путем освободить столицу Донбасса.

"Они не строили бетонные укрепления. То есть с помощью действий тактического уровня, с авиацией, артиллерией и бронетанковыми частями можно войти в Донецк, причем сразу с трех сторон", — заявил эксперт.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zkieyEUegO4&t=4s
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