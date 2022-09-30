Украинские разведчики уже в Донецке: полковник ВСУ раскрыл шокирующие для РФ подробности

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Кравцев Сергей
Украинская разведка успешно заходит во временно оккупированный Донецк. Россияне и местные сепаратисты удивлены наглости украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Интервью Свитана опубликовано на ютуб-канале "УНИАН".
ВСУ. Фото из открытых источников
Офицер отметил, что украинским военным не нужно строить большой ударный кулак для того, чтобы пробиться в Донецк. Всё дело в том, что российские захватчики все эти восемь лет оккупации даже не допускали возможность наступления ВСУ. Они не строили укрепления. Они были уверены, что минские договорённости не позволят украинской армии силовым путем освободить столицу Донбасса.
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