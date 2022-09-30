Котел для России: в США назвали направление, где россияне оказались отрезанными от подкрепления

Украинские защитники завершили окружение российской группировки в районе Лимана Донецкой области, по некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если российским войскам не удастся прорвать кольцо и получить подкрепления. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Украинские войска, вероятно, почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи (ГЛОКС), которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман", – говорится в сводке.

Аналитики обращают внимание на сообщения российских пропагандистов о том, что российские военные не сумели удержать оборону. И ВСУ сумели прорвать оборону россиян в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана. Также украинским силам удалось "перерезать" дорогу Торское-Дробышево. Если эта транспортная артерия находится под контролем ВСУ, то надеяться на подкрепление россиянам не приходится.

Как сообщают российские военкоры, на которых ссылается ISW, ситуация является "чрезвычайно сложной" для подразделений БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые держат оборону в районе Дробышево и в Лимане.

ВСУ, вероятно, атакуют Лиман с трех направлений и перерезали оккупантам доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей российскую группировку в Лимане.

По некоторым данным ISW, без немедленного подкрепления для российских войск ВСУ смогут взять Лиман.

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