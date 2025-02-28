Украинские разведчики поразили важный объект противника: детали

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Кравцев Сергей
26 февраля бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки с помощью взрывчатки, которую сбросили с беспилотника, поразили на Херсонщине передовой пункт управления российского 14 армейского корпуса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.
ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — массированную атаку украинских беспилотников в ночь с 25 на 26 февраля пытались отразить захватчики во временно оккупированном Крыму. Взрывы слышали в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Также издание "Комментарии" сообщало – день войны в Украине для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
На вопрос об экономическом потенциале РФ глава военной разведки отметил, что проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41% – это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты практически все социальные программы, медицинские, образовательные. То есть влияние финансово-экономическое, отрицательное, на Российскую Федерацию уже ощутимо.
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