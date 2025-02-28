Украинские разведчики поразили важный объект противника: детали

26 февраля бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки с помощью взрывчатки, которую сбросили с беспилотника, поразили на Херсонщине передовой пункт управления российского 14 армейского корпуса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

"26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов – 14 армейского корпуса ВС РФ", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированную атаку украинских беспилотников в ночь с 25 на 26 февраля пытались отразить захватчики во временно оккупированном Крыму. Взрывы слышали в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Также издание "Комментарии" сообщало – день войны в Украине для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда (долларов – ред.) для них, – это огромные средства", – заявил главный разведчик Украины.

На вопрос об экономическом потенциале РФ глава военной разведки отметил, что проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41% – это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты практически все социальные программы, медицинские, образовательные. То есть влияние финансово-экономическое, отрицательное, на Российскую Федерацию уже ощутимо.



