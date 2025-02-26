Такого не было давно: Крым содрогнулся от взрывов - куда прилетели украинские дроны

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Николай Лисицын
Массированную атаку украинских беспилотников в ночь с 25 на 26 февраля пытались отразить захватчики во временно оккупированном Крыму. Взрывы слышали в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В Крыму россияне пытались сбивать украинские дроны, что у них получилось, пока неизвестно. Фото: рос СМИ
Дроновых ударов по Крыму Украина не наносила достаточно давно, и атака вечером 25 февраля вызвала большой резонанс среди оккупантов. По данным информаторов "Крымского ветра", По информации подписчиков, БпЛА пролетали над Джанкоем, предположительно, в сторону поселка Красногвардейское, а с аэродрома Бельбек взлетали самолеты.
Как писал портал "Комментарии", Силы обороны Украины 17 февраля нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. В результате успешной операции, в частности, в очередной раз поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора отметили украинские военные.
"Комментарии" сообщали, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В Генштабе отметили, что зафиксировано пять взрывов в районе российского завода. Возник пожар в пределах установки первичной переработки нефти
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