Такого не было давно: Крым содрогнулся от взрывов - куда прилетели украинские дроны

Массированную атаку украинских беспилотников в ночь с 25 на 26 февраля пытались отразить захватчики во временно оккупированном Крыму. Взрывы слышали в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В Крыму россияне пытались сбивать украинские дроны, что у них получилось, пока неизвестно. Фото: рос СМИ

Дроновых ударов по Крыму Украина не наносила достаточно давно, и атака вечером 25 февраля вызвала большой резонанс среди оккупантов. По данным информаторов "Крымского ветра", По информации подписчиков, БпЛА пролетали над Джанкоем, предположительно, в сторону поселка Красногвардейское, а с аэродрома Бельбек взлетали самолеты.

В Керчи также были слышны глухие взрывы, ориентировочно в районе села Бондаренково. В городе работала российская ПВО. Кроме того, захватчики перекрыли движение по Керченскому мосту.

перехват и уничтожение дежурными средствами ПВО четырех беспилотников над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на существенном расстоянии от берега. "Губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что громкие звуки вызваны работой противовоздушной обороны. Якобы это был

Российские паблики сообщали также о массовых запусках дронов в направлении Крыма из района Одессы. Эти беспилотники (если информация — не фейк) до полуострова на момент публикации новости не долетели. Была объявлена тревога из-за угрозы атаки морских беспилотников в районе мыса Тарханкут. Захватчики утверждали, что ВСУ запускают FPV-дроны с этих надводных беспилотников.



Как писал портал "Комментарии", Силы обороны Украины 17 февраля нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. В результате успешной операции, в частности, в очередной раз поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора отметили украинские военные.

"Комментарии" сообщали, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В Генштабе отметили, что зафиксировано пять взрывов в районе российского завода. Возник пожар в пределах установки первичной переработки нефти