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Сколько ежедневно Россия тратит на войну: Буданов впервые раскрыл цифры

При этом глава ГУР отметил, что в России свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные.

27 февраля 2025, 11:08 comments1331
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Кравцев Сергей

День войны в Украине для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Сколько ежедневно Россия тратит на войну: Буданов впервые раскрыл цифры

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда (долларов – ред.) для них, – это огромные средства", – заявил главный разведчик Украины.

На вопрос об экономическом потенциале РФ глава военной разведки отметил, что проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41% – это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты практически все социальные программы, медицинские, образовательные. То есть влияние финансово-экономическое, отрицательное, на Российскую Федерацию уже ощутимо.

При этом Кирилл Буданов добавил, что пока у РФ есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".

Читайте на портале "Комментарии" — руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если Россия получит контроль над Украиной, ее следующей целью станет Польша. Как передает "Комментарии", об этом главный украинский разведчик заявил во время Специальной встречи YES до 24 февраля.

Также издание "Комментарии" сообщало – отправка западных войск в Украину является очень сомнительной гарантией безопасности. В истории не было страны, в которой введение миротворцев действительно "сработало бы". Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3964703-kirilo-budanov-nacalnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-minoboroni-generallejtenant.html
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