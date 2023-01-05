Украинские политики ответили на рождественское перемирие от Путина

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Slava Kot
Советник президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение Путина, якобы призывавшего остановить огонь на период рождественских праздников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политического деятеля.
Путин предложил рождественское перемирие. Фото из открытых источников
Первым решение о рождественском перемирии поступило от российского руководителя церкви Патриарха Кирилла 5 января, а через несколько часов Владимир Путин дал указ министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы создать временное перемирие на период Рождества, которое должно состояться с 12 часов 6 января до конца дня 7 января. В коммюнике Россия призвала Украину принять такое же решение. На такие действия ответил советник президента Украины Михаил Подоляк, назвавший два пункта для перемирия.
Другой политический деятель и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отреагировал на перемирие от Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал президенту России Владимиру Путину перестать стрелять в одностороннем порядке.
Также "Комментарии" писали о том, что в Беларуси задержан священник, который молился за украинских военных.
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