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Украинские политики ответили на рождественское перемирие от Путина

Михаил Подоляк считает такое решение лицемерием со стороны президента России Владимира Путина. А Антон Геращенко утверждает, что это показ слабости русской армии.

сегодня, 18:54
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Автор:

Slava Kot

Советник президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение Путина, якобы призывавшего остановить огонь на период рождественских праздников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политического деятеля.

Украинские политики ответили на рождественское перемирие от Путина

Путин предложил рождественское перемирие. Фото из открытых источников

Первым решение о рождественском перемирии поступило от российского руководителя церкви Патриарха Кирилла 5 января, а через несколько часов Владимир Путин дал указ министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы создать временное перемирие на период Рождества, которое должно состояться с 12 часов 6 января до конца дня 7 января. В коммюнике Россия призвала Украину принять такое же решение. На такие действия ответил советник президента Украины Михаил Подоляк, назвавший два пункта для перемирия.

"Первое. Украина не нападает на чужую территорию и не убивает мирных жителей. Как это делает РФ. Украина уничтожает на своей территории только бойцов оккупационной армии. Второе. РФ должна выйти из оккупированных территорий — только тогда будет "временное перемирие". Держите лицемерие при себе", — написал Михаил Подоляк.

Украинские политики ответили на рождественское перемирие от Путина - фото 2

Другой политический деятель и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отреагировал на перемирие от Путина.

"Это признак того, что Путин и его армия слабеют. Он хочет использовать каждый перерыв, потому что тогда его солдаты и техника не будут уничтожены", – оценил ситуацию Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал президенту России Владимиру Путину перестать стрелять в одностороннем порядке.

Также "Комментарии" писали о том, что в Беларуси задержан священник, который молился за украинских военных.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1611028379771482118
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