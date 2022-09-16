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Украинские пограничники наткнулись на спасательный плот из российского крейсера "Москва"

Украинцы нашли остатки спасательной шлюпки из крейсера "Москва"

сегодня, 15:36
Автор:

Slava Kot
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Украинские пограничники получили изуродованную спасательную шлюпку от ранее потопленного украинскими военными крейсера "Москва". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

Украинские пограничники наткнулись на спасательный плот из российского крейсера "Москва"

Украинские пограничники наткнулись на спасательный плот из российского крейсера "Москва". Фото из открытых источников

Спасательная шлюпка, рассчитанная на 20 человек, попала к украинским пограничникам из-за охранника торгового судна, выловившего российские принадлежности из Черного моря.

На спасательной лодке находилось множество разнообразных вещей русских моряков. Среди них это антиводяной мешок с русскими монетами, символика РФ и форма российских военнослужащих. Одежда моряков и морпехов была отмечена боевыми номерами.

Как отмечают пограничники на видео, это все, что осталось от российских моряков. По сообщениям Государственной пограничной службы Украины плот был не в рабочем состоянии, поэтому российские военные, которые хотели спастись из крейсера "Москва", должны были его моментально чинить. Спасательная шлюпка не уходила под воду благодаря привязанным жилетам к ней.

Подробное видео от Государственной пограничной службы Украины о находке в Черном море можно просмотреть ниже:

Как известно, украинские военные потопили ракетный крейсер "Москва" 14 апреля 2022 с помощью ракет "Нептун".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как российские военные силы потеряли 100 танков за 100 часов. Это произошло благодаря удачному контрнаступлению украинских сил на Харьковщине.

Также "Комментарии" писали о слабом Путине . Именно так сейчас видят российского лидера граждане РФ, ведь он не может закончить войну в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=414003400802362
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