Украинские пограничники получили изуродованную спасательную шлюпку от ранее потопленного украинскими военными крейсера "Москва". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

Украинские пограничники наткнулись на спасательный плот из российского крейсера "Москва". Фото из открытых источников

Спасательная шлюпка, рассчитанная на 20 человек, попала к украинским пограничникам из-за охранника торгового судна, выловившего российские принадлежности из Черного моря.

На спасательной лодке находилось множество разнообразных вещей русских моряков. Среди них это антиводяной мешок с русскими монетами, символика РФ и форма российских военнослужащих. Одежда моряков и морпехов была отмечена боевыми номерами.

Как отмечают пограничники на видео, это все, что осталось от российских моряков. По сообщениям Государственной пограничной службы Украины плот был не в рабочем состоянии, поэтому российские военные, которые хотели спастись из крейсера "Москва", должны были его моментально чинить. Спасательная шлюпка не уходила под воду благодаря привязанным жилетам к ней.

Подробное видео от Государственной пограничной службы Украины о находке в Черном море можно просмотреть ниже:

Как известно, украинские военные потопили ракетный крейсер "Москва" 14 апреля 2022 с помощью ракет "Нептун".

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