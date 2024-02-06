Украинские подростки должны вернуться из-за границы и явиться в военкомат: как могут наказать уклонистов

В Украине напоминают, что подростки должны встать на военный учет. Те юные украинцы, кто уехал за границу, должны вернуться в свою страну для этой процедуры.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Об этом заявил сотрудник Полтавского ТЦК Истомин во время интервью журналистам полтавского телеканала "ИРТ". Он напоминает, что в нашей стране подростки, которым исполнилось 17 лет, должны состоять на военном учете. Для этого ТЦК информируют учебные заведения, а они в свою очередь направляют юношей в военкоматы.

Однако с началом войны многие 16-летние подростки были вынуждены уехать за границу. Сейчас для постановки на военный учет они должны вернуться в Украину.

"Мы не будем посылать письма, например, за границу о том, что он должен появиться. В общем, да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", — отметил Истомин.

Когда молодой человек примет решение проигнорировать требование ТЦК, то будет нести административное наказание.

"Если человек не прибыл в срок по каким-либо причинам, то понесет ответственность в виде штрафа на сумму от 510 до 850 гривен. В случае повторения правонарушения сумма штрафа увеличится до 1700 гривен", — заключил представитель ТЦК.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мобилизация осужденных , по мнению заместителя председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, является одним из инструментов, которые можно использовать. Нардеп рассказал, что лично знает командиров, готовых брать осужденных в свои подразделения, кроме того, есть и осужденные, которые готовы идти воевать на фронт. Также он считает, что для этого нужно выполнить некоторые условия.