Украинские партизаны создали "волшебную женщину" для оккупантов: отравила насмерть русских солдат

Партизаны из Мариуполя создали фейковый профиль "волшебной женщины" в социальной сети, чтобы узнать больше информации о россиянах. Впоследствии они отравили оккупантов водкой. Об этом рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на рассказ украинских партизан для издания Kyiv Post.



Партизаны отравили окупантов алкоголем. Фото из открытых источников

Представители мариупольского движения сопротивления выяснили, что российские военные активно пользуются соцсетью "ВКонтакте", особенно для поиска новых знакомств на оккупированных территориях. Зная это, партизаны создали фейковый аккаунт женщины и начали общаться с российскими военными.

"Они настолько хотят познакомиться с женщинами, их ВК — как Тиндер", — говорит партизан.

В ходе общения движение сопротивления выяснило некоторую информацию о россиянах, в частности, что россияне постоянно пытаются найти водку, которую запрещено продавать российским военным. Именно этим и воспользовались партизаны.

Они "немного поколдовали со шприцем и наполнением" и провели собственную спецоперацию по отравлению российских оккупантов.

"Зима. Капюшоны. Шляпы. Шарфы — человека потом не узнать. Черная одежда, все такое. Летом такое почти невозможно, а вот сейчас — самое наше время для таких акций" — рассказывает партизан.

Общаясь после этого и дальше, партизаны выяснили, что после громкой попойки по меньшей мере трое россиян погибли, а другие получили отравление.

Напомним, что это не впервые российские военные соблазняются алкоголем и умирают. В Крыму две женщины решили "отблагодарить" оккупантов и принесли в воинскую часть водку и еду. Как следствие, несколько русских солдат были ликвидированы следующим образом. Также подобные случаи были зафиксированы и в Харьковской области.