Украинские партизаны совершили диверсию в Курской области: детали

Украинские партизаны совершили удачную диверсию в Курской области, где взорвали релейный шкаф на железнодорожной линии стратегического значения для РФ, по которой российская армия получала боеприпасы и военную технику.



Место диверсии в Курской области. Фото: "Атеш"

Военное партизанское движение "Атеш" сообщило о диверсии в Курской области. Его представители взорвали объект на российской железной дороге.

"Наши агенты взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных ветвей, по которому ВС России доставляют технику и боеприпасы на курской отрезок фронта", — рассказали партизаны.

По их словам, эта диверсия ослабит логистику армии РФ в Курской области и обеспечение, которое могли бы получать российские силы.

"Эта железная дорога линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянную поставку российской армии на передовой. Нарушение ее работы ослабляет логистическую поддержку и усложняет транспортировку важной военной техники", — сообщили в партизанском движении.

"Атеш" (на крымскотатарском пишется, как Ateş, что означает "Огонь") — это военное партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины и в России. Оно было основано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 в ответ на российское военное вторжение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о представителях движения "Атеш", которые обнаружили, что Крымский мост нуждается в экстренном ремонте. По их словам, "гордость Путина" скоро может уйти под воду.

Также "Комментарии" писали, что в Красном Кресте ответили на запрос Украины посетить Курскую область.