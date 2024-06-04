Украинские истребители научились сбрасывать КАБы, но есть одна деталь

Украинские военно-воздушные силы превращают свои уцелевшие истребители МиГ-29 и десятки истребителей Су-27 в высокоточные планирующие бомбардировщики, вооружив их американскими подвесными бомбами малого радиуса. Это важное достижение, поскольку крошечные украинские военно-воздушные силы пытаются сравниться с сокрушительной кампанией планирующих бомбардировок значительно большей российской авиации, которая имеет сотни Су-30, Су-34 и Су-35 с четырьмя или даже шестью КАБ на каждой миссии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Истребитель. Фото: из открытых источников

"Это фантастическая новость", — отметил финский аналитик Йони Аскола.

СМИ отмечает, плохая новость заключается в том, что Украина, вероятно, не может приобрести достаточно SDB (Small Diameter Bomb — бомбы малого диаметра) или других боеприпасов, чтобы продолжать миссии своих МиГов и Су.

Никто за пределами Пентагона и украинских военно-воздушных сил не знал, что украинцы имеют 130-килограммовые SDB, которые работают на расстоянии 110 км под спутниковым наведением на выдвижных крыльях, пока в конце прошлого месяца в сети не появились фотографии, на которых изображены МиГ-29 с шестью миниатюрными бомбами под крыльями.

Украинские МиГи уже были способны нести планирующий боеприпас. В прошлом году американские, французские и украинские технические специалисты работали вместе, чтобы вооружить украинские МиГ-29 и Су-27 американской глиссерной бомбой Joint Direct Attack Munition Extended Range и глиссерной бомбой Armement Air-Sol Modulaire французского производства. JDAM-ER и AASM весят около 225 кг.

SDB имеет преимущество в том, что он меньше, а также может похвастаться большей дальностью, чем JDAM-ER и AASM, оба из которых достигают примерно 65 км при наилучших условиях. Один МиГ или Су, вооруженный SDB, мог бы поразить шесть целей за один вылет, и сделать это с большого расстояния, таким образом уменьшив риск со стороны российской ПВО.

Не менее важно, что SDB стоит всего 40 000 долларов за бомбу. Это примерно такая же стоимость, как JDAM-ER, но в пятую часть меньше стоимости AASM. Низкая стоимость SDB должна превратиться в более крупные партии бомб для Украины.

"Любая дополнительная поставка будет очень необходима", — написал Аскола.

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