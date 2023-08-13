Украинские элитные бойцы совершили спецоперацию и похитили российского командира

В начале августа отряд элитных украинских спецназовцев провел секретную операцию, форсировав Днепр и похитил российского командира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста издания BILD Юлиана Репке.

Украинские бойцы элитного отряда. Фото из открытых источников

Репко указывает, что украинские военные пересекли реки Днепр и Конка на лодках и высадились на левом берегу. Украинская армия нанесла массированный ракетный удар по россиянам, который оказался отвлекающим маневром для продвижения элитного отряда к российским позициям, которые они впоследствии захватили.

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Однако этот этап спецоперации был только началом. Украинские военные захватили на российских позициях коммуникационные устройства оккупантов и имитировали вызов о помощи. Российский командир Томов с бойцами откликнулся на призыв и поехал с несколькими российскими военными в ловушку, где его ждал элитный украинский отряд.

Немецкий журналист рассказывает, что группа Томова быстро проиграла бой и была захвачена украинским спецназом вместе с бронетранспортером. Эти данные подтверждает российский военкор "Тринадцатый", указывающий, что всего украинские бойцы убили или захватили в плен более 25 россиян, включая майора Томова.

Замминистра обороны Ганна Маляр не комментировала детально ситуацию, однако заявила, что на левом берегу "определенные подразделения выполнили определенную задачу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по сообщениям российских военных, они сдали позиции и выходят из важного направления.

Также "Комментарии" писали, что на основе аналитических отчетов и сообщений российских военкоров СМИ указали на успешные тактические действия украинской армии в одном из направлений фронта.