Украинские дроны-камикадзе и снайперские винтовки: волонтеры помогают армии

Волонтеры Александр Карпюк и Юрий Голик обеспечили четырьмя полными снайперскими комплектами 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, работающую в самых горячих точках на донецком направлении. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook .

Военные 58-й бригады им. Гетмана Ивана Выговского

По словам Карпюка, необходимость развития снайперского дела и запрос на это оружие остаются до сих пор. На четыре комплекса в калибре 0.338 с прицелами Leupold с кратностью 7-35 требовалось собрать 35 тысяч долларов. К сбору присоединился волонтер Юрий Голик, поэтому необходимую сумму удалось закрыть в короткие сроки. В настоящее время винтовки уже доставлены военным и помогают им в выполнении боевых задач.

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“С Юрой я знаком еще с 2015 года, он не раз помогал волонтерам в проектах. В очень разнокалиберных проектах. Не смог он пройти мимо помощи этой бригаде”, – написал Карпюк.

Юрий Голик, в свою очередь, поделился фотографией с дронами-камикадзе украинского производства, которые будут задействованы в работе 58-й бригады им. Гетмана Ивана Выговского. Как пишет волонтер, военные этого подразделения также пройдут необходимую подготовку с управлением отечественными БПЛА.

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