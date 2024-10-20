Украинские десантники встретились с морской пехотой РФ на Курщине: результат был ожидаемым (ВИДЕО)

Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады провели успешный штурм позиций российской морской пехоты в Курской области и ликвидировали 14 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Украинский военный. Фото из открытых источников

По данным пресс-службы, подразделение 95-й бригады атаковало позицию 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ, располагавшуюся в одной из лесополос в Курской области. Штурм был настолько неожиданным и быстрым, что российские военные не успели ни одеться, ни надеть обувь.

"Не устает выписывать билеты "на концерт в Кобзон" недосолдатам из 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ. На этот раз разведывательное подразделение "95-ки" взяло штурмом вражескую позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок на Курщине", — сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

После завершения операции украинские военные опубликовали видео, на котором видны девять ликвидированных российских военных, хотя общее количество потерь оккупантов составило 14 человек. По словам одного из военных из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 155-я бригада РФ получила от украинских сил "п**ды".

На видео присутствуют кадры убитых российских военных и нецензурная лексика.

Эта операция стала очередным успешным эпизодом для 95-й бригады, неоднократно демонстрировавшей высокую эффективность в борьбе с оккупантами. Она еще раз подтверждает, что украинские военные способны давать достойный отпор даже самым элитным подразделениям врага.



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