Украинские бойцы полностью обеспечены зимней формой

На брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала об обеспечении ВСУ зимней формой одежды, рассказывают "Комментарии".



Кроме одежды и обуви есть и необходимая амуниция

В период с 8 по 14 декабря Министерством обороны для обеспечения подразделений ВСУ передано: более 11 тыс. бронежилетов, более 10 тыс. шлемов, более 75 тыс. пар зимней обуви.

Кроме этого, за неделю передано и учтено: более 70 тыс. курток зимних, 65 тыс. брюк зимних, 73 тыс. комплектов костюмов полевых, более 118 тыс. зимних шапок, более 104 тыс. курток костюма утеплителя (флиска), почти 140 тыс. комплектов белья нательного демисезонного и зимнего.

"Ритмичная работа, которую мы выстраивали в этом году, продолжается и дает результат. Резерв средств индивидуальной бронезащиты Минобороны держит на уровне около 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов. Новые партии брони поступают, одновременно постоянно осуществляется выдача в войска на замену новым подразделениям", — говорит Анна Маляр.

Заместитель Министра обороны предоставила пропорции относительно общего объема уже поступивших в армию зимних курток. Это 87,2% приобретенные по контрактам Минобороны; 8,3% — помощь от партнеров; еще 4,4% – благотворительная помощь. Как подытожила Анна Маляр, по контрактам Минобороны уже закрыта львиная доля потребности, а помощь партнеров будет резервом.

Читайте на портале "Комментарии" - Рождественское перемирие на фронте: в ВСУ рассказали, как отреагируют, если будет такое предложение.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!