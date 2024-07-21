Украинские беженцы в Ирландии "разочарованы" страной: что произошло

Украинские беженцы, нашедшие убежище в Ирландии, огорчены из-за политики страны, которая заставляет их снова переезжать. Издание The Times сообщает, что Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии проводит работу по консолидации жилья для украинских беженцев и лиц, претендующих на международную защиту, из-за чего многие беженцы вынуждены переселяться или оказываются под угрозой выселения.

Украинские беженцы в Ирландии (фото из открытых источников)

Джон Леннон, исполнительный директор группы по защите прав человека и поддержки мигрантов, отметил, что переезд из одной общины в другую после длительного периода интеграции очень стрессовый для беженцев. Ольга Иамтсун, занимающаяся вопросами местного развития в Вексфорде, подчеркнула, что семьи с детьми вынуждены менять школы, что является дополнительным стрессом для них. Она отметила, что интеграция людей в Вексфорде важна для их комфортной жизни, но постоянные переселения делают это очень сложным.

Департамент интеграции пояснил, что сокращает количество контрактов на размещение украинских беженцев из-за несоблюдения поставщиками необходимых стандартов обслуживания, а также возвращения жилья в частный сектор и обеспечения соотношения цены и качества. Это приводит к переселению людей в другие места. На сегодняшний день уже переселили 2 522 украинца. Департамент признает, что это нелегко для переселенцев, но отмечает, что желающие остаться в выбранном населенном пункте могут найти себе жилье самостоятельно, хотя это может быть трудно реализовать на практике.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Чехия меняет правила для беженцев . В Чехии с 1 августа вступают в силу новые правила предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Правительство увеличивает финансовую поддержку, но одновременно сокращает сроки бесплатного размещения.