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Украинские артиллеристы разгромили минометную секцию противника (ВИДЕО)

ВСУ продолжают героически сражаться с захватчиками

сегодня, 12:53
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские артиллеристы разгромили минометную секцию противника (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, воины артиллеристы из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и точным огнем поразили позиции российских оккупантов. 

"Минус минометная секция противника.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео, на котором запечатлена их боевая работа. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что цены на российскую нефть пошли вверх: кто в мире играет на стороне Путина. Спрос на российскую нефть обеспечивают в основном покупатели из стран Азии. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что за кого голосовали бы украинцы: исследование рейтингов партий и кандидатов в президенты. Как выглядят рейтинги на президентские и парламентские выборы в июне 2022 года. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что способна ли ООН приструнить РФ и остановить войну в Украине: почему этого еще не произошло. Совет Безопасности ООН уже привычно обсуждает обстрелы российскими войсками гражданских объектов в Украине, но дальше слов действия не идут. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Москва в огне: в столице РФ вспыхнул сильный пожар — подробности (ВИДЕО). Площадь пожара составила уже около двух тысяч квадратных метров. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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