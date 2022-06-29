Украинские артиллеристы разгромили минометную секцию противника (ВИДЕО)

Украинские артиллеристы продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, воины артиллеристы из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и точным огнем поразили позиции российских оккупантов.

"Минус минометная секция противника.", — сообщает СтратКом ВСУ.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео, на котором запечатлена их боевая работа.

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