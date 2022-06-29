Способна ли ООН приструнить РФ и остановить войну в Украине: почему этого еще не произошло

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН по видеосвязи и рассказал об обстрелах российским агрессором украинских городов. Он заявил, что Организация должна признать РФ государством-террористом, а также исключить из членов Совбеза ООН (по крайне мере, пока Россия совершает обстрелы украинских городов). Эти тезисы прозвучали также в его вечернем обращении, где он также продемонстрировал видео, на котором запечатлен "прилет" российской ракеты по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Кроме того, Зеленский заявил, что российские журналисты, оправдывающие действия РФ в Украине, будут привлечены к ответственности. Как оцениваете данные обращения? Способна ли такая структура как ООН сделать, наконец, что-то эффективное для противодействия российской агрессии? Каким образом можно привлечь к ответственности российских пропагандистов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Совбез ООН. Фото: DW

ООН стала трибуной для пустословия, а не трибуной мира

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает данные обращения президента Зеленского – объективными, отображающими суть событий, которые происходят в Украине. А также демонстрирующими, что современная Россия – террористическое государство.

"Нынешняя Россия отбрасывает международное право, действуя лишь таким образом, как выгодно Кремлю. А цель у него одна – уничтожить Украину как державу, украинцев как нацию, присоединить к себе максимальное количество новых территорий. И попытаться двигаться дальше в Европу, в мир, надеясь воссоздать империю, которая была при Романовых, а потом при СССР. Всё ради единственной цели – удержаться питерско-гэбэшному клану при власти как можно дольше. Возможно, Путин надеется, что Московский патриархат его со временем признает святым. И он станет символом новой российской империи, которую пробует создать. Совершенно безосновательные надежды. Но разбивать их должна не только Украина, а и весь цивилизованны мир. И очередное обращение Зеленского направлено на мобилизацию мирового сообщества для поддержки нашей страны и противодействия российской агрессии", – поясняет Василий Богдан.

Что касается ООН, то генерал напоминает: когда создавалась эта организация, легендарный британский премьер Уинстон Черчилль подчеркнул, что ООН должна быть храмом мира, а не трибуной для пустословия.

"К сожалению (и это признаёт даже нынешний генсек ООН Гуттереш), данная организация стала именно трибуной для пустословия, – акцентирует Василий Богдан. – Более того – структура ужасно забюрократизирована, частично коррумпирована и совершенно неспособна принимать действенные меры для защиты суверенитета, территориальной целостности, безопасности членов ООН. К тому же, данная организация продемонстрировала неспособность в полной мере задействовать свой же устав, в том числе 6-ю статью, согласно которой, если страна-член нарушает устав ООН, она должна быть исключена из Совбеза ООН (если туда входит, а Россия – входит), из Генассамблеи ООН и вообще из ООН".

К сожалению, продолжает генерал, пока надежды на какие-то решительные, эффективные действия со стороны ООН невелики.

"Мы слышим только публичные осуждения, констатацию фактов. Морально-политическая поддержка – и более ничего. Хоть можно было бы уже много его сделать. К примеру, задействовать соответствующий миротворческий контингент, усилить санкции против агрессора и так далее. Увы, но поддерживают нас далеко не так, как следует, а предоставляемая помощь идет не в том количестве и не таким темпами, как хотелось бы. Впрочем, мы должны быть благодарны странам-партнерам и за ту поддержку, что есть", – считает Василий Богдан.

По его мнению, что касается наказания тех же пропагандистов, то пока не завершится война, единственное, что могут применить мировое сообщество и отдельные страны-партнеры Украины – это санкции. Индивидуальные, секторальные и другие. С целью принуждения России к деэскалации.

"Как по мне, нам нужна реализация плана, подобного тому, что был во время гражданской войны в США. Тогда ради победы над конфедератами был применен план "Анаконда" – кольцо постепенно сужалось до нужного результата. Так следует поступать и с Россией. Лишь серьезными санкциями, другими политико-дипломатическими мерами, в том числе оказанием Украине мощной военной поддержки, в том числе с задействованием воинского контингента отдельных стран НАТО (в плане создания соответствующей коалиции), можно принудить Путина выйти с Украины, вернуться в рамки международного права и тех ценностей, которые исповедует цивилизованный мир", – уверен генерал.

Исключение России из ООН не остановит украинско-российскую войну

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак подчеркивает, что нереформованная ООН – сейчас лишь соревновательная публичная площадка, реальное значение которой сугубо бюрократическое и формальное.

"Изменить текущий порядок положений вещей не выгодно никому. Ведь импотенция этой международной структуры выгодна всем большим игрокам геополитики, которые учуяли безнаказанность. Происходит возвращение к архитектуре международных отношений, выстраиваемых в 30-х гг. с позиции силы, национального интереса и коллективной безответственности. Напомню тогда Лига наций – "праматерь" ООН показала свою инструментальную никчемность и международную несостоятельность. Даже исключение СССР из Лиги наций в 1939 г. за развязывание агрессии против суверенной Финляндии не изменило запрограмированного хода истории, неумолимо ведущего к мировой войне. Поэтому исключение России из ООН ровным счетом не остановит украинско-российскую войну. А для Путина и части его окружения формализация статуса России как государства-изгоя политически крайне выгодно с точки зрения пропагандистской мобилизации", – поясняет эксперт.

По его словам, единственно, где ООН может быть полезна – использование механизмом международного права и международной юстиции для последующего привлечения к ответственности представителей российской элиты за античеловеческие преступления в Украине. Однако и тут потребуется честный разговор об оперативности и эффективности подобных инструментов в руках этой организации.

"Что касается российских пропагандистов, то нужно понимать: украинское медийно-информационное поле продолжает быть уязвимым для российских нарративов, влияний и операций, тщательно проводимых спецслужбами РФ в Украине. Потребность в законе о дезинформации как никогда сегодня высока для нашей страны, – уверен Олег Постернак. – Ответственность российских пропагандистов – это вопросы национальной и международной юстиции – и в этом направлении Украине нужно последовательно работать. А чтобы хотя на национальном уровне рискнуть предметно этим заняться – нужны инициативы, кадры и ресурсы. Украина должна понять, что нужно финансировать общественные программы и институции самозащиты информационного поля".

Одними малокомплектными центрами дезинформации при СНБО уже не обойтись. Нужна сильная мощная отечественная информационная "спецслужба", резюмирует руководитель Центра политической разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — таким НАТО еще не видели: эксперты рассказали об итогах первого дня саммита.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!