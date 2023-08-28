Украинская разведка выяснила, сколько в России осталось ракет

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Slava Kot
Генерал-майор Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников
Представитель Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что в России осталось около 585 ракет, которые могут наносить удары на расстояние более 500 км. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
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Вадим Скибицкий отметил, что в список попали ракеты, которыми россияне чаще всего атакуют Украину, однако среди 585 ракет отсутствуют данные по ракетам Х-22.
Кроме того, представитель ГУР рассказал о ракетах из серии Х.
Если подытожить, то в России осталось всего около 585 ракет:
Скибицкий указал, что Россия начала использовать ракеты Х-101 значительно меньше, чем осенью прошлого года. Генерал-майор объясняет это двумя факторами, в частности из-за планов РФ производить 40 ракет, которые не выполняются, из-за дефицита комплектующих, а также попыткой накопить эти ракеты, которые являются более точными.
Также "Комментарии" писали, что глава ГУР назвал единственный ресурс, оставшийся у Путина для войны.
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