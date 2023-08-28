Украинская разведка выяснила, сколько в России осталось ракет

Генерал-майор Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что в России осталось около 585 ракет, которые могут наносить удары на расстояние более 500 км. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Вадим Скибицкий отметил, что в список попали ракеты, которыми россияне чаще всего атакуют Украину, однако среди 585 ракет отсутствуют данные по ракетам Х-22.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" — это ориентировочно 140 ракет", — сказал Скибицкий.

Кроме того, представитель ГУР рассказал о ракетах из серии Х.

"Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", — сообщил Вадим Скибицкий и добавил, что аэробалистических ракет "Кинжал" Россия имеет около 75 единиц.

Если подытожить, то в России осталось всего около 585 ракет:

баллистические "Искандер" – 270 ракет;

КРМБ "Калибр" — 140 ракет;

КРПБ Х-101/555/55 – 100 ракет;

аэробалистический "Кинжал" — 75 ракет.

Скибицкий указал, что Россия начала использовать ракеты Х-101 значительно меньше, чем осенью прошлого года. Генерал-майор объясняет это двумя факторами, в частности из-за планов РФ производить 40 ракет, которые не выполняются, из-за дефицита комплектующих, а также попыткой накопить эти ракеты, которые являются более точными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал главную ошибку Путина в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР назвал единственный ресурс, оставшийся у Путина для войны.